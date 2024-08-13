Что нельзя есть в грузинских ресторанах: это должно остаться на тарелке, иначе вас будут считать дураком

Не все туристы знают, как их правильно есть

Мы рассказывали, как не стоит есть пиццу в Италии, если вы не хотите, чтобы вас приняли за туриста. Теперь в нашем кулинарном путешествии развернемся на 180 градусов и отправимся в Грузию.

Гурманы едут туда пить вино и есть вкусные национальные блюда. В частности, хинкали. Это не просто блюдо, это подлинный символ грузинской кухни. Большие, сочные мешочки из теста, наполненные ароматным бульоном и нежным мясом.

Особенность хинкали в том, что во время варки внутри образуется много мясного сока, создающего вкусный бульон. Поэтому так просто их не съешь. Как правильно есть хинкали, рассказал тревел-блоггеры Крис и Степь на своем портале hungrytwotravel.com.

Как правильно есть хинкали?

Хинкали едят исключительно руками, держа за верхнюю часть теста, так называемый "хвостик". Перед тем как съесть хинкали, нужно аккуратно прокусить верхнюю часть и выпить бульон. Это самая вкусная часть блюда!

Верхняя часть хинкали, за которую держатся руками, обычно не съедобна. Она служит только для удобства. Там плотнее непровариваемое тесто, поэтому его принято оставлять на тарелке.

Хинкали обычно едят без дополнительных соусов, ведь соус – это и есть бульон, находящийся внутри хинкали. Не режьте хинкали ножом и вилкой. Это не только нарушает традиции – так вы просто испортите блюдо, ведь весь мясной сок окажется в тарелке и вы потеряете его.

Попробуйте хинкали, и вы почувствуете настоящий вкус Грузии. Также мы рассказывали, что следует делать в Барселоне, чтобы вас не обокрали.