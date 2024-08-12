Туристам об этом не расскажут: что нужно сделать в Барселоне, чтобы вас не обокрали

Как не стать мишенью уличных воров

Отправляясь в какую-нибудь страну или город, будьте готовы приспосабливаться к ритму жизни. Например, в Барселоне существует проблема карманных краж и угон сумок. Но в отпуск не обязательно ехать за границу — например, мы рассказывали о шикарном месте отдыха прямо в сердце Украины.

Как рекомендуют на портале туристического гида Барселоной, ошибкой для туриста будет не обращать внимание на свои сумки и кошельки, находясь в кафе или ресторане. В отпуске легко увлечься и забыть о своих вещах, чем и пользуются воры.

Чаще сумки воруют именно в кафе, когда туристы покидают "поклажу" у своих ног. Кошельки, оставленные в кармане пиджака, висящего на спинке стула – тоже лакомый кусок.

Если вы не можете постоянно иметь свою сумку в поле зрения, позаботьтесь о том, чтобы обмотать ремешок вокруг чего-нибудь, чтобы ее было сложно схватить и убежать. Об этом также рассказала и блоггер под ником victorias.way, которая делится с подписчиками советами по безопасности во время путешествий. В видео она показала, как обкручивает ручку сумки вокруг ноги, собираясь ужинать в ресторане.

Если вы носите рюкзак, держите его перед глазами. К примеру, хорошим решением будет одеть его спереди, а не закинуть на спину. Особенно это касается метро — карманники воруют с рюкзаков на спине.

Есть и другие советы:

Гуляя по центру Барселоны, не одевайте золотых украшений – лучше положить их в гостиничный сейф.

Телефон в заднем кармане брюк – привлекательная мишень для воров, положите его в передний карман и позаботьтесь, что одежда его прикрывала.

Если кладете сумку в багажное отделение детской коляски, пристегните ее к тележке специальным ремешком с карабином.

Путешествия — это прекрасная возможность узнать что-то новое о мире и о себе. Также мы рассказывали, почему стоит увидеть Бакоту в Украине.