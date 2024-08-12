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Туристам об этом не расскажут: что нужно сделать в Барселоне, чтобы вас не обокрали

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Что нужно сделать, чтобы вас не обокрали во время ужина или прогулки
Что нужно сделать, чтобы вас не обокрали во время ужина или прогулки. Фото Скриншот

Как не стать мишенью уличных воров

Отправляясь в какую-нибудь страну или город, будьте готовы приспосабливаться к ритму жизни. Например, в Барселоне существует проблема карманных краж и угон сумок. Но в отпуск не обязательно ехать за границу — например, мы рассказывали о шикарном месте отдыха прямо в сердце Украины.

Как рекомендуют на портале туристического гида Барселоной, ошибкой для туриста будет не обращать внимание на свои сумки и кошельки, находясь в кафе или ресторане. В отпуске легко увлечься и забыть о своих вещах, чем и пользуются воры.

Чаще сумки воруют именно в кафе, когда туристы покидают "поклажу" у своих ног. Кошельки, оставленные в кармане пиджака, висящего на спинке стула – тоже лакомый кусок.

Если вы не можете постоянно иметь свою сумку в поле зрения, позаботьтесь о том, чтобы обмотать ремешок вокруг чего-нибудь, чтобы ее было сложно схватить и убежать. Об этом также рассказала и блоггер под ником victorias.way, которая делится с подписчиками советами по безопасности во время путешествий. В видео она показала, как обкручивает ручку сумки вокруг ноги, собираясь ужинать в ресторане.

Если вы носите рюкзак, держите его перед глазами. К примеру, хорошим решением будет одеть его спереди, а не закинуть на спину. Особенно это касается метро — карманники воруют с рюкзаков на спине.

Есть и другие советы:

  • Гуляя по центру Барселоны, не одевайте золотых украшений – лучше положить их в гостиничный сейф.
  • Телефон в заднем кармане брюк – привлекательная мишень для воров, положите его в передний карман и позаботьтесь, что одежда его прикрывала.
  • Если кладете сумку в багажное отделение детской коляски, пристегните ее к тележке специальным ремешком с карабином.

Путешествия — это прекрасная возможность узнать что-то новое о мире и о себе. Также мы рассказывали, почему стоит увидеть Бакоту в Украине.

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#Испания #Кража #Барселона #Подорожі