Коварная еда: никогда не делайте это со спагетти, если не хотите выглядеть, как идиот (видео)

Одна "макаронная" ошибка выдает в вас профана

Хотите почувствовать себя настоящим итальянцем? Тогда следует научиться правильно есть итальянскую еду. Мы рассказывали, как итальянцы едят пиццу. Теперь обратимся к спагетти.

Это блюдо имеет богатую историю и особые правила этикета. Давайте разберемся, как насладиться спагетти по всем правилам. А в этом нам поможет эксперт по этикету Хейли Дюлебон.

Что можно и чего нельзя делать из спагетти во время еды

Сырный вопрос

В Италии спагетти подают как первое блюдо, а не как основное. Туристы обычно засыпают все сыром, который часто подается отдельно, но часто это может быть ошибкой. Соус, используемый для спагетти, обычно готовится долго и тщательно, поэтому добавление большого количества творога может перебить его вкус. Если вам не предложили сыра, значит, именно этот вид пасты лучше есть без сыра.

Можно ли использовать ложку

Одной из самых частых ошибок эксперт называет использование ложки. Традиционно спагетти едят с помощью вилки. Ложка считается лишним инструментом.

Брутальная ошибка – нарезать спагетти

Не режьте спагетти ножом – это считается недопустимым и даже грубым. Длина спагетти – это часть их привлекательности.

Как правильно есть спагетти

Возьмите вилку и намотайте на нее небольшое количество спагетти, вращая вилку вокруг своей оси. Затем отправьте намотанные спагетти в рот. Не волнуйтесь, если поначалу не выходит, ведь техника намотки – это дело практики.

Помните, что еда – это не только насыщение, но удовольствие и погружение в национальные особенности кухни. Также мы рассказывали, как правильно есть хинкали.