Підступна їжа: ніколи не робіть це зі спагетті, якщо не хочете виглядати, як ідіот (відео)

Одна "макаронна" помилка видає у вас профана

Хочете відчути себе справжнім італійцем? Тоді варто навчитися правильно їсти італійську їжу. Ми розповідали, як італійці їдять піцу. Тепер звернемось до спагетті.

Ця страва має свою багату історію та особливі правила етикету. Давайте розберемося, як насолодитися спагетті за всіма правилами. А в цьому нам допоможе експертка з етикету Хейлі Дюлебон.

Що можна і чого не можна робити зі спагетті під час їжі

Сирне питання

В Італії спагетті подають як першу страву, а не як основну. Туристи зазвичай засипають все сиром, який часто подається окремо, втім, часто це може бути помилкою. Соус, який використовується для спагетті, зазвичай готується довго і ретельно, тому додавання великої кількості сиру може перебити його смак. Якщо вам не запропонували сиру, значить, конкретно цей вид пасти краще їсти без сиру.

Чи можна використовувати ложку

Однією з найчастіших помилок експертка називає використання ложки. Традиційно спагетті їдять за допомогою виделки. Ложка вважається зайвим інструментом.

Брутальна помилка — нарізати спагетті

Не ріжте спагетті ножем — це вважається неприпустимим і навіть грубим. Довжина спагетті – це частина їхньої привабливості.

Як правильно їсти спагетті

Візьміть виделку і намотайте на неї невелику кількість спагетті, обертаючи вилку навколо своєї осі. Потім відправте намотані спагетті в рот. Не хвилюйтесь, якщо спочатку не виходить, адже техніка намотування– це справа практики.

Пам’ятайте, що їжа – це не тільки насичення, але й задоволення та занурення в національні особливості кухні. Також ми розповідали, як правильно їсти хінкалі.