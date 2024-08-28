"Выдоят" все деньги: тревел-блогерша рассказала о мошеннических схемах и обмане туристов в Египте

Египет — популярная страна, и туристов здесь любят, особенно любят их кошельки

Путешествия могут быть гораздо дороже, чем вы запланировали заранее. К примеру, мы рассказывали, на каком популярном курорте очень дорого писать в море. Теперь поделимся несколькими популярными мошенническими схемами египтян.

Тревел-блогерша Антонина Патиз для embracesomeplace.com рассказала, почему она ни за что не желает возвращаться в Египет. И одной из причин женщина назвала финансовую эксплуатацию туристов. Она сказала, что во время посещения Египта чувствовала себя "ходячим банкоматом".

Как египтяне выманивают деньги у туристов — пример в ресторане

Женщина привела несколько примеров такой финансовой эксплуатации. В частности, она рассказала, как они с мужем ужинали в известном заведении, где подают только одно блюдо. Из интернета они узнали, что цена блюда составляет 20 фунтов египетских на человека. Однако в самом заведении меню не было, а официант взял из них два 100 египетских фунтов. Притом что они видели, что пара за соседним столиком заплатила по 20 фунтов за блюдо.

По западным меркам эта сумма невелика, но нам было неловко, что с нас так откровенно завышают плату. Это заставило нас чувствовать себя глупыми, потому что мы не могли ничего сказать или сделать, не чувствуя, что будет какое-то возмездие, – рассказала женщина.

Как их обманул таксист

Пара попросила в отеле вызвать такси. Когда они уточнили цену, им сказали, что это будет стоить не более 50 египетских фунтов. Они знали эту цену и дали водителю 100 — вместе с чаевыми. Однако таксист агрессивно требовал 200 египетских фунтов, да еще и отказывался отпустить их, пока они не заплатят. Эта сумма была в четыре раза больше, чем должна быть.

К тому же на выходе из такси водитель отдал багаж не владельцам, а другому мужчине, который без их согласия положил чемоданы в тележку. Когда женщина подошла, чтобы вынуть багаж из коляски, молодой человек потребовал чаевых, прежде чем отдал сумки.

По словам женщины, этот постоянный обман был одной из самых плохих частей посещения Египта. В конце концов, они просто перестали выходить из гостиницы. Также мы говорили, почему в Египте не стоит пить водопроводную воду.