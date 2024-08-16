Заплатите больше, чем за весь отпуск: на известном в Европе курорте жестко штрафуют за деликатное нарушение

Впрочем, как это будут проверять – неизвестно

Очень легко попасть впросак, находясь в другой стране. Мы рассказывали, зачем в Испании накручивать сумку на ногу перед ужином. Теперь расскажем, какой штраф будет грозить недобросовестным отдыхающим на пляжах популярного испанского курорта Марбелья.

Сейчас разгар сезона, что автоматически означает переполненные пляжи и длинные очереди к удобствам. Поэтому многие выбирают простой, но максимально отвратительный и негигиенический путь — мочиться в воду. Вместе с dailywrap рассказываем, как с этим борются испанские власти.

Эпоха писанья в море подошла к завершению

В Марбелье запрет на мочеиспускание действует с 2004 года, штраф с тех пор был уже 300 евро, что уже немало. Несмотря на это, отдыхающие все еще предпочитали море общественным туалетам.

travelsupermarket.com/Пляжи Марбельи

Поэтому штрафы подняли почти втрое. Теперь за удовольствие помочиться в воду придется отдать почти 800 евро, а это 36 тысяч гривен.

Для справки, горящие туры на Марбелью сейчас стоят от 32 тысяч человек за семь дней с завтраками и дорогой из Варшавы. Так что одно мочеиспускание в неподходящем для этого месте может стать дороже, чем весь тур.

Штраф действует на 25 городских пляжах испанской Марбельи. Однако пока неясно, как именно власти собираются идентифицировать людей, справляющих нужду таким образом. Также мы рассказывали, как правильно есть пиццу в Италии, чтобы вас не приняли за туриста.