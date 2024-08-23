Сделаете это в Египте – и три дня отпуска проведете на унитазе: ошибка туриста-новичка

Водопроводная вода – плохой друг для хорошего отпуска

Планируете посетить пирамиды или понежиться на пляжах Красного моря? Мы рассказывали, как давать чаевые в Египте. Однако тоже не забудьте о своей безопасности.

Одним из важнейших правил для туристов в Египте есть: не пить воду из-под крана. Это поможет избежать неприятных сюрпризов в виде расстройств желудка и других болезней. Об этом знают опытные туристы и даже предупреждают на egyptopia.com.

Почему в Египте не следует пить воду из-под крана и даже чистить ею зубы?

Местная водопроводная система может иметь отличия от той, к которой вы привыкли. Вода может содержать бактерии и другие микроорганизмы, вызывающие болезни.

Даже кипячение не всегда гарантирует безопасность воды. Посетители гостиниц могут даже почувствовать себя больными после того, как выпьют кофе, сваренный с использованием водопроводной воды. Даже чистить зубы в отеле с использованием воды, которая течет из крана, не стоит.

Как пишут на travelawaits.com, Египет входит в список стран, в которых не советует пить воду из-под крана центр контроля и профилактики заболеваний, поэтому все серьезно. Часто вы даже можете испытывать проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как диарея, тошнота и спазмы в желудке. Вряд ли вы хотите потратить три или более дня отпуска на то, чтобы сидеть на унитазе.

Туристов может ожидать опасность

Какая альтернатива водопроводной воде?

В любом случае используйте бутылированную воду. Центр контроля за болезнями предупреждает также и о фильтрах для воды — даже если они есть, это не означает, что вода более безопасна, поскольку многие фильтры только улучшают вкус.

Итак, используйте воду в бутылках и наслаждайтесь отпуском. Также мы рассказывали, на каком популярном курорте очень дорого писать в море.