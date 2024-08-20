Песчаные пляжи и кристально чистая вода: идеальный отдых в Винницкой области (фото)

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Украина богата невероятной красотой озера и курортами для отдыха. Один из таких — Черепашинецкий карьер в Винницкой области. Отдых там точно останется в вашей памяти надолго и не ударит по кошельку.

На Черепашинецкий карьер съезжаются люди со всех уголков Украины. И не удивительно, ведь это живописное место – идеальное и для семейного отдыха, и для отпуска с друзьями. "Телеграф" рассказывает, почему стоит посетить Черепашинецкий карьер и сколько стоит отдых там.

Черепашинецкий карьер

Вода в озере имеет бирюзовый оттенок и почти прозрачна. Окруженный карьер зелеными хвойными лесами и холмами. Максимальная глубина водоема достигает 100 метров. Когда в карьере добывали гранит, однако сейчас это курортное место.

Цены на отдых

На странице в Инстаграме одной базы отдыха на Черепашинецком карьере указано, что жилье со всеми удобствами можно снять от 2200 до 3500 гривен. Дети до 3 лет бесплатно. На странице также указано, что можно приезжать с животными. Также есть возможность арендовать катамаран, лежак и даже беседки на воде. Цены на развлечения варьируются от 300 до 800 гривен.

Где находится Черепашинецкий карьер

Озеро находится в селе Черепашинцы Калиновского района. От Винницы – 43 километра. Доехать можно на собственном транспорте или на автобусе. Трижды в день ходит автобус "Винница — Голубовка" через село.

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