Россию нельзя заставить выполнять правила: ООН призналась в бессилии

В организации опасаются, что другие последуют примеру Кремля

В ООН нет рычагов, чтобы заставить Россию выполнять статут организации. Однако там надеются, что Москва сама станет соблюдать международные правила.

Об этом рассказа во время пресс-конференции глава Генассамблеи ООН Деннис Френсис. Его слова приводит Укринформ.

"Мы действуем по убеждению, основанному на наших ценностях и принципах, и надеемся, что все государства-члены Организации Объединенных Наций будут придерживаться обязательств, которые они взяли на себя при вступлении в ООН, одним из которых, конечно, является уважение к территориальной целостности других государств", — сказал он.

При этом он подчеркнул, что ГА ООН сделала все, что могла для того, чтобы Россия остановила войну. Однако он признал, что у организации нет инструментов, чтобы принудить другие страны выполнять свои обязанности.

Френсис говорит, что Генассамблея приняла серию "решительных резолюций" которые призывают Москву уважать международное право и "немедленно вывести свои войска" с украинской территории.

"Я помню, что сам вставил в резолюцию слово "немедленно", — сказал он.

Глава ГА ООН добавил, что российское вторжения является фундаментальным нарушением международного права и мириться с ним нельзя, поскольку это является плохим прецедентом, "если другие страны решат последовать их примеру".

Как сообщалось ранее, главы разведок Британии и США заявили, что Россия ведет "безрассудную диверсионную кампанию" по всей Европе. Мировой порядок находится под серьезнейшей угрозой со времен Холодной войны.