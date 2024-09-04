Россияне перестают бояться НАТО и это плохой сигнал для блока и коллективного Запада.

Волонтер, шоумен, общественный деятель Сергей Притула рассказал, что не так с западными организациями

Как-то в 2022 году в Брюсселе у меня состоялась офрекордс встреча с чиновниками НАТО. Их очень интересовала природа украинского волонтерского движения, а меня очень интересовало, почему западная помощь так медленна и должна проходить через жернова тотальной бюрократии.

В ответ я услышал в то время, вроде как, понятный ответ. Мол, протоколы принятия решений разрабатывались в странах развитой демократии десятками лет. Чтобы избежать коррупционной составляющей, ошибочных решений или по другим причинам. И что ради Украины никто не будет менять правила игры даже во время войны. И что нам нужно научиться говорить с НАТО и западной бюрократией на одном языке.

И тогда это походило на какую-то дорожную карту для действий. Ну ведь они НАТО, им вероятно виднее.

Прошло уже 2 года…

И я наблюдаю, как эти непоколебимые и десятками лет цементированные протоколы поведения мировых гуманитарных или институтов безопасности, оказались колоссами на глиняных ногах.

В своей импотентности расписались уже практически все, кто мог.

ООН, которую нужно было распускать еще после Руанды. Которая не может ни на что, кроме как быть платформой для словесных перепалок.

Если бы в свое время из квартета, который договаривался о зерновом коридоре, исключить ООН, о коридоре все равно договорились бы. Если бы исключить Турцию, то договаривались бы по сей день.

Красный Крест имеет крутой офис в Женеве, красивые машины и абсолютно нулевое влияние на Россию в вопросах, касающихся украинских военнопленных. И не будет иметь!

За все эти годы легче было не ломать старые протоколы, чем наработать новые.

Как и сидящим в МАГАТЭ!

Как и тем в МУС, кто догадывался, что рано или поздно Путин посетит какую-нибудь из стран-участниц Римского устава и его там не арестуют.

Как и в конце концов, сидящие в НАТО должны осознать простую вещь: в один прекрасный день вашу организацию таки проверят на предмет 5 статьи!

Помню, что на той встрече в НАТО я говорил, что основное преимущество украинских волонтеров – это мобильность принятия решений и логистики.

Мы не тратим время на поиск политической воли, чтобы сделать что-то, что спасет жизнь наших военных или гражданских. Мы просто берём и делаем. Очень часто на опережение событий.

В июне в Берлине проводился очередной форум по восстановлению Украины.

И можно было бы приветствовать все инициативы международных партнеров по нынешнему или послевоенному процессам восстановления украинских городов и сел, нашей критической инфраструктуры и тому подобное. Если бы…

Если бы активность в этой области была синхронизирована с активностью недопущения разрушений.

Прекрасно когда Польша готова помочь в восстановлении поврежденных россиянами домов во Львове.

Но так точно не понятно, о каком страхе эскалации говорят партнеры, когда запрещают Польше сбивать российские ракеты и польские F-16 взлетают просто понаблюдать за ракетно-шахедными атаками приграничья. Что конкретно сделает россия Польши, если последняя собьет ракету, которая должна ударить по Яворову?

Чего США боятся дать "добро" на поражение дальнобойными ракетами военных объектов на территории раши, после того как наши войска заняли часть курской области?

Ну вот, пожалуйста, какие еще нужно показательно пересечь красные линии, чтобы вы наконец-то набрались смелости совершить очевидно единственно правильные действия?!

Украинцы стремились и стремятся в ЕС и НАТО, потому что мы верим в силу демократии, в силу ценностей, общих для вас и для нас.

Но пока вы тратите месяцы/годы на согласование какого-нибудь пункта помощи Украине, мы теряем лучших людей. Пока вы боитесь эскалации, нас убивают иранским и северокорейским оружием.

Если вы не адаптируетесь к сегодняшним реалиям — вы не потянете этот марафон. Если не сейчас менять протоколы принятия решений, то когда?

Россияне перестают бояться НАТО и это плохой сигнал для блока и коллективного Запада.

Но еще хуже будет, когда в вас будут разочарованы украинцы.

Если вы и дальше будете показывать слабость, нерешительность, несвоевременность, это закончится плохо и для вас, и для нас.

Поэтому, шевелитесь! Меняйтесь и адаптируйтесь! Ибо если мы упадем, то вас защитить будет некому.

Ну или пока будут приняты решения, то россия сформирует "варшавский блок 2.0".

Источник: пост Притулы в Facebook.