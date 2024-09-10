Росію не можна змусити виконувати правила: ООН зізналася у безсиллі

В організації побоюються, що інші будуть наслідувати приклад Кремля

В ООН немає важелів, щоб змусити Росію виконувати статут організації. Однак там сподіваються, що Москва сама дотримуватиметься міжнародних правил.

Про це розповіді під час пресконференції голова Генасамблеї ООН Денніс Френсіс. Його слова наводить Укрінформ.

"Ми діємо на переконання, засноване на наших цінностях і принципах, і сподіваємося, що всі держави-члени Організації Об’єднаних Націй дотримуватимуться зобов’язань, які вони взяли на себе при вступі до ООН, одним з яких, звичайно, є повага до територіальної цілісності інших держав", — сказав він.

При цьому він наголосив, що ГА ООН зробила все, що могла для того, щоб Росія зупинила війну. Однак він визнав, що організація не має інструментів, щоб змусити інші країни виконувати свої обов’язки.

Френсіс каже, що Генасамблея прийняла серію "рішучих резолюцій", які закликають Москву поважати міжнародне право і "негайно вивести свої війська" з української території.

"Я пам’ятаю, що сам вставив у резолюцію слово "негайно", — сказав він.

Глава ГА ООН додав, що російське вторгнення є фундаментальним порушенням міжнародного права і миритися з ним не можна, оскільки це є поганим прецедентом, "якщо інші країни вирішать наслідувати їхній приклад".

Як повідомлялося раніше, глави розвідок Британії та США заявили, що Росія веде "безрозсудну диверсійну кампанію" по всій Європі. Світовий лад перебуває під серйозною загрозою з часів Холодної війни.