Самый опасный сыр в мире: его продают на черном рынке, а гурманам советуют закрывать лицо во время еды (фото, видео)

Эти традиции сыроделия сотни лет

Иногда кулинарные традиции разных народов могут показаться нам странными. К примеру, мы рассказывали о вкусном и зловонном дуриане. Но даже отвратительные испарения дуриана могут показаться "цветочками", когда речь идет о сыре Касу Марзу из Сардинии.

Его называют самым опасным сыром в мире. Касу Марзу – это не просто еда, это настоящее испытание для самых смелых гурманов. Этот сардинский деликатес славится своими живыми личинками, придающими сыру уникальный вкус и текстуру. Подробно рассказываем вместе с Cheese Professor.

Что такое Касу Марзу?

Это традиционный сардинский сыр, который производится из овечьего молока. Особенность этого продукта состоит в том, что в него во время созревания специально вводят личинки сырной мухи. Они разъедают сыр, создавая мягкую, кремовую текстуру и характерный аромат.

Почему его запрещают?

Из-за присутствия живых личинок и риска пищевого отравления, продавать кассу марзу официально запрещено. Однако на Сардинии его все еще можно найти на черном рынке.

tripadvisor.com/Есть этот сыр – настоящее испытание

Как едят этот сыр?

Перед тем как попробовать кассу марзу, рекомендуется защитить глаза и нос. Дело в том, что живущие в сыре личинки могут прыгать на достаточно большое расстояние. Традиционно сыр едят со свежим хлебом и красным вином.

orderisda.org/Традиция изготовления такого сыра очень древняя

На Reddit этот сыр вызвал горячее обсуждение. Пользователи, имевшие дело с кассу марзу, делятся впечатлениями о нем.

"Я живу здесь, и мой партнер ест его, он пахнет аммиаком, и, несмотря на то, что сыр является одним из моих любимых блюд, я даже не позволю ему держать его в холодильнике, потому что он придает вкус всему остальному. Я также не целую его после того, как он это съел, — пишет пользователь.

Это уникальный продукт со своей историей и культурой. Пробовать его при случае или нет — ваше дело. Однако не все итальянские кулинарные традиции так специфичны — мы рассказывали, как правильно пить эспрессо.