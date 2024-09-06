Самый опасный сыр в мире: его продают на черном рынке, а гурманам советуют закрывать лицо во время еды (фото, видео)
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Эти традиции сыроделия сотни лет
Иногда кулинарные традиции разных народов могут показаться нам странными. К примеру, мы рассказывали о вкусном и зловонном дуриане. Но даже отвратительные испарения дуриана могут показаться "цветочками", когда речь идет о сыре Касу Марзу из Сардинии.
Его называют самым опасным сыром в мире. Касу Марзу – это не просто еда, это настоящее испытание для самых смелых гурманов. Этот сардинский деликатес славится своими живыми личинками, придающими сыру уникальный вкус и текстуру. Подробно рассказываем вместе с Cheese Professor.
Что такое Касу Марзу?
Это традиционный сардинский сыр, который производится из овечьего молока. Особенность этого продукта состоит в том, что в него во время созревания специально вводят личинки сырной мухи. Они разъедают сыр, создавая мягкую, кремовую текстуру и характерный аромат.
Почему его запрещают?
Из-за присутствия живых личинок и риска пищевого отравления, продавать кассу марзу официально запрещено. Однако на Сардинии его все еще можно найти на черном рынке.
Как едят этот сыр?
Перед тем как попробовать кассу марзу, рекомендуется защитить глаза и нос. Дело в том, что живущие в сыре личинки могут прыгать на достаточно большое расстояние. Традиционно сыр едят со свежим хлебом и красным вином.
На Reddit этот сыр вызвал горячее обсуждение. Пользователи, имевшие дело с кассу марзу, делятся впечатлениями о нем.
"Я живу здесь, и мой партнер ест его, он пахнет аммиаком, и, несмотря на то, что сыр является одним из моих любимых блюд, я даже не позволю ему держать его в холодильнике, потому что он придает вкус всему остальному. Я также не целую его после того, как он это съел, — пишет пользователь.
Это уникальный продукт со своей историей и культурой. Пробовать его при случае или нет — ваше дело. Однако не все итальянские кулинарные традиции так специфичны — мы рассказывали, как правильно пить эспрессо.