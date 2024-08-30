В Таиланде кто угодно может прицепиться к вашему ребенку: почему это происходит и какая фраза вас спасет

Это не несет угрозы, но может удивить и создать дискомфорт

Мы рассказывали, как вы можете получить в Венеции штраф за сиденье на земле. Теперь рассказываем, что нужно знать о местных обычаях, собираясь в Таиланд, особенно с детьми.

Таиланд – страна с гостеприимными и дружелюбными людьми, которые особенно трепетно относятся к детям. Однако, для многих западных туристов может быть необычной местная традиция прикасаться к детям, особенно маленьким и светловолосым. Об этом рассказали на shenmantra.com.

Почему тайцы затрагивают детей?

Это выражение симпатии и восхищения. Дети для тайцев – символ невинности и радости. Однако для родителей это может вызвать дискомфорт и даже беспокойство.

Как защитить ребенка?

Объясните малышу, что некоторые люди могут захотеть его погладить или взять за ручку, но это не значит ничего плохого.

Если кто-то пытается прикоснуться к ребенку, просто обнимите его или уберите руку. Изучите фразу "Mai Sa Bai" — она объяснит местному, что не следует касаться ребенка.

Если ваш ребенок очень застенчив, старайтесь избегать очень людных мест. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра, даже на мгновение.

Путешествуя с ребенком в Таиланд, вы можете наслаждаться отпуском, одновременно обеспечивая безопасность и комфорт своего малыша. Также, посещая Таиланд, вам стоит отведать дуриан, который здесь называют "королевским фруктом", а во всем мире — ненавидят.