В США уже готовятся к новой войне? Самое элитное подразделение прошло секретное обучение

Это подразделение ликвидировало Усама бен Ладена

Элитное подразделение спецназа ВМС США "Команда 6" готовится к возможному конфликту между Китаем и Тайванем. Этот отряд, известный ликвидацией Усамы бен Ладена в 2011 году, уже более года проводит секретные тренировки для миссий по поддержке Тайваня.

Учения проходят на базе Дам-Нек в Виргинии, в 250 км от Вашингтона. По информации Financial Times, подготовка "Команды 6" является частью плана США по помощи Тайваню, если в него вторгнется Китай.

Американские военные усилили подготовку после оговорки адмирала Фила Дэвидсона в 2021 году. Тогда он предупредил, что Китай может атаковать Тайвань в течение шести лет. Официальные лица США отмечают, что конфликт не является неизбежным, однако они активно готовятся к разным сценариям.

Что такое "Команда 6" и чем она занимается

Команда 6 принадлежит к силам первого уровня – самым элитным в Вооруженных силах США. Она подчиняется Объединенному командованию специальных операций. У этого подразделения богатый опыт проведения сложных операций, в частности, освобождения заложников от сомалийских пиратов в 2009 году.

В последнее время Пентагон увеличил присутствие регулярных сил специального назначения на Тайване. Они учат тайваньских военных. Однако деятельность "Команды 6" значительно секретнее. Детали ее миссий не разглашаются.

Представители Командования специальных операций США не комментируют планы по Тайваню. Спикер Пентагона лишь отметил, что Министерство обороны готовится к "широкому спектру" возможных ситуаций.

Политика США по Тайваню

Эксперты считают, что подготовка "Команды 6" к миссиям, связанным с Тайванем, является логичным шагом. Это соответствует всеобщей переориентации американских вооруженных сил на противостояние с крупными государствами, в частности, Китаем.

США, согласно закону об отношениях с Тайванем, обязаны помогать острову в обороне. Официально Вашингтон придерживается политики "стратегической неоднозначности" по поводу своих действий в случае китайского нападения. Однако президент Джо Байден неоднократно заявлял о готовности защищать Тайвань от неспровоцированной агрессии.

Адмирал Сэмюэль Папаро, руководитель Индо-Тихоокеанского командования США, недавно предупредил о планах превратить Тайваньский пролив в "беспилотный ад" в случае китайского вторжения. Для этого планируют привлечь беспилотные подлодки, корабли и дроны.

Официально США придерживаются политики "одного Китая", признавая Пекин единственным правительством Китая. В то же время, они не соглашаются с китайской позицией относительно Тайваня как части КНР.

Также ранее "Телеграф" писал, что в Китае жестко высказались о независимости Тайваня. Там допускают приближение войны.