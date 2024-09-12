У США вже готуються до нової війни? Найелітніший підрозділ пройшов секретне навчання

Цей підрозділ ліквідував Усама бен Ладена

Елітний підрозділ спецзагону ВМС США "Команда 6" готується до можливого конфлікту між Китаєм та Тайванем. Цей загін, відомий ліквідацією Усами бен Ладена у 2011 році, вже понад рік проводить секретні тренування для місій з підтримки Тайваню.

Навчання відбуваються на базі Дам-Нек у Вірджинії, за 250 км від Вашингтона. За інформацією Financial Times, підготовка "Команди 6" є частиною плану США щодо допомоги Тайваню, якщо до нього вторгнеться Китай.

Американські військові посилили підготовку після застереження адмірала Філа Девідсона у 2021 році. Тоді він попередив, що Китай може атакувати Тайвань протягом шести років. Офіційні особи США наголошують, що конфлікт не є неминучим, проте вони активно готуються до різних сценаріїв.

Що таке "Команда 6" і чим вона займається

"Команда 6" належить до сил першого рівня – найелітніших у Збройних силах США. Вона підпорядковується Об'єднаному командуванню спеціальних операцій. Цей підрозділ має багатий досвід проведення складних операцій, зокрема, звільнення заручників від сомалійських піратів у 2009 році.

Пентагон останнім часом збільшив присутність регулярних сил спеціального призначення на Тайвані. Вони навчають тайванських військових. Однак діяльність "Команди 6" є значно секретнішою. Деталі її місій не розголошуються.

Представники Командування спеціальних операцій США не коментують плани щодо Тайваню. Речник Пентагону лише зазначив, що Міністерство оборони готується до "широкого спектра" можливих ситуацій.

Політика США щодо Тайваню

Експерти вважають, що підготовка "Команди 6" до місій, пов'язаних з Тайванем, є логічним кроком. Це відповідає загальній переорієнтації американських збройних сил на протистояння з великими державами, зокрема Китаєм.

США, згідно з законом про відносини з Тайванем, зобов'язані допомагати острову в обороні. Офіційно Вашингтон дотримується політики "стратегічної неоднозначності" щодо своїх дій у разі китайського нападу. Однак президент Джо Байден неодноразово заявляв про готовність захищати Тайвань від неспровокованої агресії.

Адмірал Семюель Папаро, керівник Індо-Тихоокеанського командування США, нещодавно попередив про плани перетворити Тайванську протоку на "безпілотне пекло" у разі китайського вторгнення. Для цього планують залучити безпілотні підводні човни, кораблі та дрони.

Офіційно США дотримуються політики "одного Китаю", визнаючи Пекін єдиним урядом Китаю. Водночас вони не погоджуються з китайською позицією щодо Тайваню як частини КНР.

Також раніше "Телеграф" писав, що у Китаї жорстко висловилися про незалежність Тайваню. Там допустили наближення війни.