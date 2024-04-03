В мире может подорожать техника: при чем тут землетрясение на Тайване

Компании заверяют, что сложное оборудование не пострадало, но урон все равно есть

В среду, 3 апреля, на Тайване произошло мощное землетрясение, которое не только привело к гибели нескольких человек, но и повредило множество зданий, включая и заводы микроэлектроники. Теперь во всем мире может возникнуть дефицит комплектующих к электронике.

Об этом сообщает Bloomberg. Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TMSC) является одним из крупнейших производителей микрочипов в мире и сотрудничает со многими известными компаниями вроде Apple, Nvidia и AMD.

"Наши критически важные инструменты, включая все наши инструменты для литографии в крайнем ультрафиолете, не пострадали", — говорится в заявлении компании.

Впрочем, там отметили, что некоторое оборудование все же получило повреждения, а сейчас идут работы по ликвидации последствий и возобновлению производства.

Другой производитель электроники UMC (United Microelectronics Corp.) также сообщил о временной остановке производства. Хоть о последствиях стихийного бедствия компании не сообщали, однако аналитики уже опасаются того, что это приведет к росту дефицита чипов на рынке.

"Некоторым высокопроизводительным чипам требуется бесперебойная круглосуточная работа в вакууме в течение нескольких недель. Остановка работы в северных промышленных районах Тайваня может означать, что некоторые высококачественные чипы, находящиеся в производстве, могут быть испорчены", — говорят аналитики Бум Ки Сон и Брайан Тан.

При этом эксперты допускают, что остановка производства на неделю может привести к сбоям в глобальных цепочках поставок, а следовательно и к росту стоимости конечной продукции.

Как сообщалось ранее, в Исландии на полуострове Рейкьянес за последние несколько месяцев произошло несколько извержений вулкана. Последнее из них произошло в марте и привело к масштабной эвакуации.