НАТО не отвечает на провокации России. В Дании объяснили, почему это хорошая стратегия

НАТО практически не реагирует на БПЛА и самолеты РФ в своем воздушном пространстве

НАТО демонстрирует сдержанную реакцию на провокации России. Альянс не отвечает на нарушение воздушного пространства своих стран-членов российскими беспилотниками. Эксперты объясняют, почему такая стратегия может быть эффективна.

По словам Игаля Левина, блогера-аналитика и старшего лейтенанта сухопутных войск Армии обороны Израиля, это может быть сознательной политикой Запада по нейтрализации российских провокаций. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Почему НАТО не сбивает российские цели

Военный аналитик Датского королевского оборонного колледжа Андерс Нильсен рассматривает эту ситуацию в своем новом видео. Он отмечает, что в последние месяцы в европейских странах произошел ряд странных событий. Это и поджог, и саботаж, и кибератаки, и даже убийства и покушения.

Особое внимание обращают на частые нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими дронами. Они залетали на территорию Польши, Латвии, Румынии. Однако реакция западных правительств на эти инциденты почти отсутствовала.

Нильсен считает, что такая позиция НАТО вполне сознательна. По его мнению, именно реакции и стремятся достичь российские власти, направляя беспилотники на территорию Альянса. Цель России — не нанести реальный ущерб, а спровоцировать обсуждение этих атак в западных СМИ.

Эксперт объясняет, что Россия пытается перенести войну на территорию стран НАТО гибридными методами. Кремль стремится заставить европейцев полагать, что война близится к их границам. Это может побуждать их тратить больше ресурсов на защиту, а не на помощь Украине.

Нильсен подчеркивает, что, игнорируя нарушение своего воздушного пространства, западные правительства нейтрализуют главную цель этих атак. Они не дают россиянам создать медийный эффект и начать дискуссию в европейских СМИ.

"Эта стратегия хорошо работает, по крайней мере, пока", — отмечает аналитик. По его словам, России не удалось посеять раздор между европейскими странами и Украиной. Никто в Европе не требует снизить помощь Украине ради укрепления собственных границ. Однако Нильсен предостерегает, что подобная политика не может продолжаться вечно. Если Россия продолжит наращивать интенсивность атак, игнорировать их станет невозможно.

Ранее "Телеграф" писал, что российский "Шахед" снова залетел в Румынию. В небо снова поднимали F-16.