Гражданская авиация? Радары засекли над Украиной загадочный летательный аппарат, что известно (карта)

Планер был замечен на территории Румынии

Одноместный летательный планер Grob G102 Astir якобы пролетел над Украиной на этих выходных. Он направлялся из Румынии, а пролетев Украину он продолжил свой путь в сторону одного из польских городов.

Такие данные были зафиксированы на сайте Flightradar, который позволяет наблюдать за перемещением самолетов в режиме реального времени. Там было отмечено, 10 августа летательный аппарат появился на радаре возле румынского города Шимлеу-Синвалией и направился в сторону Волынской области.

На карте впервые этот планер замечен примерно в 13:30. Изначально он кружил возле границы с Украиной, а затем пересек ее, пролетая по западной части страны. Спустя некоторое время летательный аппарат вылетел в районе Ковеля.

По информации из открытых источников, Grob G102 Astir представляет собой одноместный стеклопластиковый планер, разработанный Burkhart Grob и построенный Grob Aircraft. Это был первый планер, разработанный Grob, первый полет которого состоялся в декабре 1974 года.

Вероятно, на сайте произошел сбой, который случайно и показал неизвестный планер над территорией Украины. Тем более, такое происходит уже не в первый раз.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 мая текущего года воздушном пространстве Украины Flightradar зафиксировал самолет Boeing 737-8F2 с бортовым номером THY3901. Изначально он был замечен возле города Винница.

Вскоре глава компании "Украэрорух" прокомментировал ситуацию и сообщил, что самолет не заходил в воздушное пространство Украины, поскольку оно закрыто с начала полномасштабной войны. На портале Flightradar произошел технический сбой, так как там фиксируются данные о всевозможных авиарейсах по всему миру.