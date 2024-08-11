Укр

Гражданская авиация? Радары засекли над Украиной загадочный летательный аппарат, что известно (карта)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Коллаж "Телеграфа" Новость обновлена 11 августа 2024, 14:28

Планер был замечен на территории Румынии

Одноместный летательный планер Grob G102 Astir якобы пролетел над Украиной на этих выходных. Он направлялся из Румынии, а пролетев Украину он продолжил свой путь в сторону одного из польских городов.

Такие данные были зафиксированы на сайте Flightradar, который позволяет наблюдать за перемещением самолетов в режиме реального времени. Там было отмечено, 10 августа летательный аппарат появился на радаре возле румынского города Шимлеу-Синвалией и направился в сторону Волынской области.

На карте впервые этот планер замечен примерно в 13:30. Изначально он кружил возле границы с Украиной, а затем пересек ее, пролетая по западной части страны. Спустя некоторое время летательный аппарат вылетел в районе Ковеля.

По информации из открытых источников, Grob G102 Astir представляет собой одноместный стеклопластиковый планер, разработанный Burkhart Grob и построенный Grob Aircraft. Это был первый планер, разработанный Grob, первый полет которого состоялся в декабре 1974 года.

Вероятно, на сайте произошел сбой, который случайно и показал неизвестный планер над территорией Украины. Тем более, такое происходит уже не в первый раз.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 мая текущего года воздушном пространстве Украины Flightradar зафиксировал самолет Boeing 737-8F2 с бортовым номером THY3901. Изначально он был замечен возле города Винница.

Вскоре глава компании "Украэрорух" прокомментировал ситуацию и сообщил, что самолет не заходил в воздушное пространство Украины, поскольку оно закрыто с начала полномасштабной войны. На портале Flightradar произошел технический сбой, так как там фиксируются данные о всевозможных авиарейсах по всему миру.

Теги:
#Украина #Летательный аппарат