НАТО не відповідає на провокації Росії. У Данії пояснили, чому це хороша стратегія

НАТО практично не реагує на БПЛА та літаки РФ у своєму повітряному просторі

НАТО демонструє стриману реакцію на провокації Росії. Альянс не відповідає на порушення повітряного простору своїх країн-членів російськими безпілотниками. Експерти пояснюють, чому така стратегія може бути ефективною.

За словами Ігаля Левіна, блогера-аналітика та старшого лейтенанта сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю, це може бути свідомою політикою Заходу для нейтралізації російських провокацій. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Чому НАТО не збиває російські цілі

Військовий аналітик Данського королівського оборонного коледжу Андерс Нільсен розглядає цю ситуацію у своєму новому відео. Він зазначає, що останніми місяцями в європейських країнах сталася низка дивних подій. Це і підпали, і саботаж, і кібератаки, і навіть убивства та замахи.

Особливу увагу привертають часті порушення повітряного простору країн НАТО російськими дронами. Вони залітали на територію Польщі, Латвії, Румунії. Проте реакція західних урядів на ці інциденти була майже відсутня.

Нільсен вважає, що така позиція НАТО є цілком свідомою. На його думку, саме реакції і прагне досягти російська влада, спрямовуючи безпілотники на територію Альянсу. Мета Росії — не завдати реальної шкоди, а спровокувати обговорення цих атак у західних ЗМІ.

Експерт пояснює, що Росія намагається перенести війну на територію країн НАТО гібридними методами. Кремль прагне змусити європейців думати, що війна наближається до їхніх кордонів. Це може спонукати їх витрачати більше ресурсів на власний захист, а не на допомогу Україні.

Нільсен підкреслює, що ігноруючи порушення свого повітряного простору, західні уряди нейтралізують головну мету цих атак. Вони не дають росіянам створити медійний ефект та розпочати дискусію у європейських ЗМІ.

"Ця стратегія добре працює, принаймні поки що", — зазначає аналітик. За його словами, Росії не вдалося посіяти розбрат між європейськими країнами та Україною. Ніхто в Європі не вимагає зменшити допомогу Україні заради зміцнення власних кордонів. Однак Нільсен застерігає, що така політика не може тривати вічно. Якщо Росія продовжуватиме нарощувати інтенсивність атак, ігнорувати їх стане неможливо.

Раніше "Телеграф" писав, що російський "Шахед" знову залетів до Румунії. У небо знову підіймали F-16.