Производителя ПВО Iris-T атаковали хакеры: кто стоит за нападением

Компания-производитель ПВО Iris-T подверглась атаке хакеров

Немецкая компания Diehl Defense, которая занимается производством оружия, в том числе систем ПВО Iris-T, была атакована хакерами из Северной Кореи.

Об этом сообщил Spiegel. По данным журналистов, злоумышленники использовали фейковые предложения работы от якобы американских поставщиков вооружения и рассылали их сотрудникам компании.

Сотрудники компании, которые "клюнули" на вредоносную программу, заражали свой компьютер вредоносным программным обеспечением, что облегчило доступ хакерам к важной информации.

Северокорейские хакеры спрятали свой атакующий сервер под названием Uberlingen. Это город в Германии на северном берегу Боденского озера, который также является штаб-квартирой компании Diehl Defence. На этом сервере были страницы входа на немецком языке, похожие на страницы провайдера электронной почты GMX.

Правоохранительные органы Федеративной Республики Германия занимаются расследованием случившегося и устанавливают детали хакерской атаки. По предварительным данным злоумышленникам из КНДР нужны были данные для получения доступа в систему немецких пользователей.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что хакеры Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали более чем 800 серверов по всей России. В результате все данные на атакованных серверах были уничтожены и восстановить их невозможно.