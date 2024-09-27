Виробника ППО Iris-T атакували хакери: хто стоїть за нападом

Компанія-виробник ППО Iris-T зазнала атаки хакерів

Німецька компанія Diehl Defense, яка займається виробництвом зброї, у тому числі систем ППО Iris-T, була атакована хакерами із Північної Кореї.

Про це повідомив Spiegel. За даними журналістів, зловмисники використали фейкові пропозиції роботи від нібито американських постачальників озброєння та розсилали їх співробітникам компанії.

Співробітники компанії, які "клюнули" на шкідливу програму, заражали свій комп’ютер шкідливим програмним забезпеченням, що полегшило доступ хакерів до важливої інформації.

Північнокорейські хакери сховали свій атакуючий сервер під назвою Uberlingen. Це місто в Німеччині на північному березі Боденського озера, яке також є штаб-квартирою компанії Diehl Defence. На цьому сервері були сторінки входу німецькою мовою, схожі на сторінки провайдера електронної пошти GMX.

Правоохоронні органи Федеративної Республіки Німеччина займаються розслідуванням і встановлюють деталі хакерської атаки. За попередніми даними, зловмисникам з КНДР були потрібні дані для отримання доступу до системи німецьких користувачів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що хакери Головного управління розвідки Міноборони України атакували понад 800 серверів по всій Росії. В результаті, всі дані на атакованих серверах були знищені і відновити їх неможливо.