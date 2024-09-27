ГУР атаковало сотни важных российских серверов: все документы уничтожены (фото)

Речь идет о серверах военных, административных и финансовых учреждений, которые обеспечивают агрессию России против Украины

Хакеры Главного управления разведки Украины совершил атаку на более чем 800 серверов по всей России. Все данные на атакованных серверах удалены без возможности их восстановления.

Об этом "Телеграфу" стало известно из собственных источников. Отмечается, что атака произошла в период с 23 по 26 сентября текущего года.

Источник в военной разведке сообщает, что в результате атаки киберкорпуса ГУР полностью уничтожены документы и данные, хранившиеся на пораженных серверах. Речь идет о серверах военных, административных и финансовых учреждений, которые обеспечивают агрессию России против Украины.

"Потеря данных и документации привела к частичной или полной остановке работы потребителей и услуг в различных отраслях, а также обусловит необходимость расхода дополнительных ресурсов на поиск и восстановление данных и в очередной раз продемонстрирует местному населению низкий уровень технического обеспечения в России", — говорит источник.

При этом, все данные на атакованных серверах удалены без возможности их восстановления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что хакеры Главного управления разведки взломали российское телевидение и показали правду о войне.