Под "раздачей" финсектор и не только: хакеры ГУР провели "ковровую бомбардировку" важной инфраструктуры РФ

Источники "Телеграфа" рассказали, что пострадало больше всего

Во вторник, 30 июля, киберспециалисты ГУР МОУ завершили один из самых больших в истории DDOS-атак на интернет-инфраструктуру государства-агрессора. Они поразили критически важные ресурсы и получили доступ к большому массиву конфиденциальных данных.

Источники "Телеграфа" в украинской разведке сообщили, что эта атака продолжалась в течение недели без остановки. Удалось поразить онлайн-сервисы всех главных российских банков, включая Центробанк, а также провайдеров телекоммуникационных услуг, национальные платежные системы, социальные сети и мессенжеры, правительственные ресурсы и десятки других сервисов.

Все эти атакованные ресурсы, тем или иным способом, были вовлечены в поддержку или финансирование вооруженной агрессии государства-террориста против Украины.

Впечатления потерпели в частности ВТБ-Банк, Альфа Банк, СебрБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Ак "Барс", Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, иБанка, банк "Дом. рф" и Банк России. В последний день атаки были также поражены ресурсы Минобороны РФ, МВД и ФНС.

Сообщается, что по состоянию на 19.00 30 июля россиянам так и не удалось восстановить должное функционирование ведущих банковских и платежных систем, работу мобильных операторов, социальных сетей и интернет-провайдеров. До сих пор наблюдаются сбои в работу веб-ресурсов МО РФ, МВД и ФНС.

Российские СМИ назвали этот киберудар, "вероятно, самым мощным в истории", "ковровыми хакерскими атаками" и "большим наступлением кибервойск". В итоге результаты операции ГУР почувствовали миллионы пользователей во всех регионах России, которые не могли воспользоваться интернет-услугами. По оценкам вражеских кибер-аналитиков, учитывая успех, который удалось достичь украинским хакерам, прогнозы последствий последующих подобных атак — "неутешительные".

"Сейчас можем выдохнуть и констатировать завершение операции. Спасибо всем, кто участвовал, помогал и болел. Конечно, это лишь прелюдия к еще более интересным событиям. Россиянам советуем начинать копать для своей цифровой инфраструктуры умирающую яму. До встречи в следующем акте этой увлекательной истории ", — прокомментировал завершение операции собеседник в ГУР МОУ.

Разведчики предполагают, что наступает удобное время для врага вспомнить об идее изолированного, исконно-русского "Чебурнета" с рвами, диджитал-вертухаями и файерволами по периметру.

Ранее "Телеграф" писал, что российские провайдеры не могут оправиться от мощнейшей кибератаки ГУР.