Беспилотник "Сыч" уничтожил техники окупантов более чем на $800 млн

Среди добычи "Сыча" — российская техника по 10 млн долларов США за штуку

Во время марафона "Единые новости", вокруг которого ведется немало дискуссий, проходил благотворительный сбор для ГУР. Собрали 25 миллионов гривен за которые для Главного управления разведки Минобороны Украины приобрели новую партию украинских ударно-разведывательных комплексов "Сыч".

Как сообщили в ГУР, удалось приобрести 14 комплексов. "Сычи" — многоразовые дроны, они могут нести сразу до 4 кг взрывчатки, по 2 кг с каждой стороны. При этом очень результативны: уже уничтожена вражеская техника на более чем 800 млн долларов США.

Характеристики беспилотника "Сыч":

грузоподъемность — 4 кг,

защита от действия средств РЕБ,

дальность работы до 150 км в разведывательном режиме и до 100 км в ударном.

Отметим, что сначала дрон был предназначен для разведки, однако позже после модификации получил еще ударную функцию. Среди целей "Сыча" — вражеские средства радиоэлектронной борьбы. "Сыч" уничтожил немало враждебных РЭБов. Есть несколько дорогостоящих РЭБовских установок, в том числе "Житель" и других, ценник которых переваливает 10 миллионов долларов за единицу", — отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании на фронте робота-пса. Его переносит другой беспилотник-квадрокоптер.