В Иране показали новую версию "Шахеда": чем он опасен для Украины (фото)

Модернизированный беспилотник получил новые функции

В субботу, 21 сентября, в Иране на военном параде показали модернизированный ударный беспилотник Shahed-136B. Также там была представлена новая баллистическая ракета Jahad.

Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA. Оружие было продемонстрировано на параде в Тегеране в память о начале ирано-иракской войны 1980-88 годов.

Отмечается, что модернизированный беспилотник получил новые функции и имеет дальность полета более 4000 км. А новая твердотопливная ракета Jahad имеет дальность полета 1000 километров.

Как известно, дальность полета Shahed-136 составляет от 1000 км с возможностью доставлять боевую часть весом до 45 кг. А максимальная дальность его полета может достигать 2500 км. Этот беспилотник летает на высоте от 60 до 4000 м с крейсерской скоростью 180 км/ч.

Таким образом, новая версия БПЛА может представлять еще большую угрозу. Однако пока неизвестно, будет ли Иран поставлять эти беспилотники России.

В июле 2023 года Россия локализовала производство Shahed-136 в Татарстане в промышленно-экономической зоне "Алабуга". РФ почти ежедневно атакует Украину этими БПЛА.

Напомним, по данным СМИ, Россия получила от Ирана баллистические ракеты малой дальности Fath-360 без пусковых установок. Поэтому применение этого вооружения под вопросом.