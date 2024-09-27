После атаки беспилотников в России вспыхнул пожар: детали и видео

Власти заявили, что горит трава

В ночь на пятницу, 27 сентября, Ростовскую область России атаковали беспилотники. Власти заявили о работе ПВО и сбитии дронов, но в результате вспыхнул пожар.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев незадолго до полуночи написал в своем Telegram-канале, что регион атакуют беспилотники, работает ПВО. Около 3 часов ночи он добавил, что всего сбито 6 БПЛА.

"В результате падения обломков в поле загорелась трава. Огонь был оперативно потушен дежурно-спасательными службами. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано", — заявил он.

Однако пожар, который попал на видео, довольно мощный. Есть сомнения, что так может гореть трава в поле.

По данным Telegram-канала ASTRA, местные жители сообщили, что обломки БПЛА упали рядом с ЛЭП. Это произошло в микрорайоне Новошахтинска Новая Соколовка, который находится в пяти минутах езды от Новошахтинского НПЗ.

Минобороны РФ заявило, что за ночь средствами ПВО над территорией РФ было уничтожено 9 беспилотников. Над Ростовской областью 6 и еще 3 над Белгородской.

Стоит отметить, что Новошахтинск уже попадал под удар БПЛА. Как сообщал "Телеграф", в августе там прогремели взрывы и произошел сильный пожар.