Западные компании, производящие полупроводники, плевать хотели на соблюдение экспортного контроля

Несмотря на ответственность за нарушение санкций, американские власти не выдвигают компаниям из США, чью продукцию Россия использует в своих ракетах, обвинение в нарушении экспортного контроля. Бизнес расцветает, компоненты этих компаний продолжают поставляться в РФ через посредников и помогать оккупантам убивать украинское гражданское население.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg. Издание напоминает, что внедренный в 2022 году экспортный контроль сделал незаконными любые поставки в Россию полупроводников западной разработки вне зависимости от места их производства – США, Китай или в других местах. Также были запрещены поставки ряда других технологий военного и двойного назначения.

Но эти экспортные ограничения постоянно и масштабно нарушаются. Компоненты западного производства постоянно находят в российских ракетах. И лидерами в этих теневых поставках стали именно американские компании: Silicon Laboratories Inc, Texas Instruments Inc., Analog Devices, компания с китайским капиталом Integrated Silicon Solution Inc и немецкая компания с американским капиталом Infineon Technologies. Большая часть деталей, обнаруженных в ракетах, была сделана после февраля 2022 года – уже после внедрения экспортного контроля.

С марта 2022 года, по данным таможни РФ, в Россию импортировали компоненты только от Analog Devices на сотни миллионов долларов США. В прошлом году Россия импортировала их на 326 млн долларов. Цену компонентов для РФ увеличивает то, что компании еще не обнаглели настолько, чтобы продавать их напрямую: поставки идут через ряд компаний в Китае и Гонконге. Крупные компании из США не продают компоненты самостоятельно – они делают это через авторизованных дистрибьюторов. А уж те продают продукцию компании кому заблагорассудится, в том числе подставным российским и китайским фирмам.

США попытались прижать контрабанду и остановить поток компонентов для ракет в РФ. В конце августа Министерство финансов США обнародовало санкции против 400 субъектов, обвиненных в поддержке войны против Украины. В списке было не менее 12 гонконгских компаний. Однако корни зла правительство США выжигать не пожелало: в адрес компаний из США не прозвучало ни одного обвинения.

В Украине уже заявили, что западные компании, производимые полупроводниками, плевать хотели на соблюдение экспортного контроля. Они не контролируют цепочки поставок. К примеру, Analog Devices заявляет, что полностью придерживается экспортного законодательства. Но судя по реальной ситуации, компания либо намеренно лжет, либо вообще не контролирует собственные поставки.

"Компании могут говорить, что они ничего не продают России, что они просто продают каким-то посредникам. Но это не меняет того факта, что эти детали попадают в Россию в огромных объемах", – прокомментировал ситуацию руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Буданов подчеркнул, что единственный способ заблокировать российские ракетные программы и возможности – остановить поток полупроводников в Россию. Однако по известным причинам этого не произойдет, поскольку здесь крутится слишком много денег.

"Этого не произойдет. Все отводят глаза от происходящего", – резюмировал он.

Соединенные Штаты, чьи компоненты чаще всего находят в российском оружии, не изменили политику по поводу разрешения Украине бить по России дальнобойным оружием американского производства даже несмотря на трагедию в Полтаве. Гибель 50 и ранение почти 300 украинцев, похоже, никоим образом не волнует Вашингтон и не принуждает его к каким-либо действиям.

Как писал "Телеграф", Россия имеет возможность и дальше получать микросхемы и другие компоненты. Причем около 80% из них произведено в США. Эти микросхемы находятся в составе крылатых ракет, которыми Россия регулярно бьет по украинским городам.