Санкции против РФ не сработали, как ожидалось: названа главная причина

РФ имела возможность адаптироваться и найти обходные пути

Санкции Европейского Союза (ЕС), наложенные на Россию, оказались не столь действенными, как ожидалось. Это связано с тем, что период их введения был очень растянут во времени.

РФ имела возможность адаптироваться и найти обходные пути, например, импорт той же нефти. Об этом рассказала менеджер по кампании Razom we stand Евгения Засядько в интервью "Телеграфу". "Европа упорно платит России миллиарды, выгоду видят в трех странах, — эксперт о том, как сделать больно Москве" .

Ссылаясь на отчет Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), Евгения Засядько рассказала, что с момента начала запрета ЕС/Большой семерки 5 февраля 2023 года и до конца февраля 2024 года Турция импортировала российских нефтепродуктов на сумму 17,6 млрд евро. Это на 105% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

"Им эта нефть фактически не нужна, они ее перепродают. Скорее всего — в ЕС", — добавила она.

Уже после февраля 2023 года ЕС импортировал 5,16 млн тонн нефтепродуктов на сумму 3,1 млрд евро из трех турецких портов без нефтеперерабатывающих центров — Джейхан, Мармара Эреглиси и Мерсин.

По словам менеджера по кампании Razom we stand, для нефти также существует другой путь – это перевалка среди моря. Она рассказала, что этот способ использовали Иран, Венесуэла. А теперь его приняли во внимание и в РФ.

Reuters писали, что по оценкам Lloyd’s List Intelligence, теневой флот составляет 14,5% общего мирового танкерного флота, это 650 танкеров. По некоторым отраслевым оценкам – более 800.

Следует заметить, что качество этих танкеров очень низкое. С ними часто происходят аварии. Бывают случаи, когда нефть выливается в океан. Это около 20% глобальной перевозки нефти. Такие перевозки никак не мониторятся, не подлежат санкциям и тому подобное.

На вопрос журналиста о том, выгодно ли это Европе, Евгения Засядько объяснила, что такой способ намного дешевле.

"Поэтому и в начале полномасштабной войны так трудно было изменить их мнение по поводу ископаемого топлива из России. Россия продавала им энергоносители дешевле, она ближе, чем Америка, уже есть построенная инфраструктура и т.д. Из Америки тоже импортируют, сейчас она первая по объемам, но Россия среди ТОП-3", — объяснила она.

Правда, по словам Засядько, есть пример Чехии. Эта страна полностью отказалась от российского газа. Они приняли тот факт, что для них стоимость газа вырастет, но все же отказались от российского импорта, чтобы не инвестировать в войну в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия продолжает поставку нефти Северной Корее, которая началась в марте текущего года, в обход санкций ООН.