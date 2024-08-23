Ударят по нефтянке и не только: США ввели новые санкции против России

В списке более 400 субъектов

США объявиил о введении нового объемного пакета санкций против России. В него попали более 400 субъектов, связанных с российскими топливо-энергетическим и металлургическим секторами, финансовой сферой и поставками товаров двойного назначения.

Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, санкции затронут ключевые нефтяные и газовые проекты России.

Это касается компаний, которые ведут проекты "Арктик СПГ-2", "Восток Ойл", "СПГ Якутия". Также ограничения затронут крупнейших экспортеров угля, вроде "СДС Уголь", "Мечел Майнинг", "Стройсервис" и две дочки "Росатома".

Помимо того, в список попадают российские институты военных разработок, среди которых производители БПЛА, электроники и компании по обслуживанию ВПК.

США решили ввести ограничения не только против российских компаний, но и против поставщиков микроэлектроники с ОАЭ, Гонконга, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Китая, которые занимались поставками в РФ в обход санкций. В частности санкции были применены против крупной сети субъектов, которые осуществляли поставки западных компонентов для производства боевых самолетов "Су".

Вашингтон также усиливает экспортный контроль над поставками высокоточных станков и программного обеспечения к ним в Россию и Беларусь, а потому вводит строгие требования лицензирования в отношении 131 компании из ряда стран.

Как сообщалось ранее, на днях президент Украины Владимир Зеленский продлил санкции против ряда пророссийских пропагандистов и коллаборантов.