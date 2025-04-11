Клиент Vodafone попросил тариф без "ненужных услуг" и получил ответ

Оператор предоставил стандартный ответ

Vodafone часто получает критику от своих клиентов. На этот раз один из них обратился с просьбой о тарифном плане, в котором не нужно было бы платить за услуги, что не используются.

Это предложение мужчина высказал под одним из сообщений на Facebook-странице Vodafone Ukraine. Представитель оператора ответил.

"А можно тариф без ненужных неиспользуемых услуг? Без смс, без интернета, с поминутной оплатой – сколько наговорил – столько и заплатил. Из 20 ГБ в месяц я использую максимум 2, ни одной СМС за последние годы не отправлял", — написал абонент.

В ответ представитель оператора отметил, что в компании понимают желание платить только за необходимые услуги. Однако ничего конкретного не сказал.

"Понимаем ваше желание платить только за то, чем реально пользуетесь! Спасибо за такую конкретную обратную связь — мы постоянно анализируем пожелания клиентов, чтобы адаптировать тарифные предложения", — сказано в ответе.

Как рассказывал "Телеграф", недавно украинец пожаловался на нестандартную ситуацию — из-за работника Vodafone в подъезде протекает крыша. Сотрудник компании додумался просверлить в потолке подъезда отверстие для проводов.