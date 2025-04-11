Укр

Клиент Vodafone попросил тариф без "ненужных услуг" и получил ответ

Автор
Елена Руденко
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Автор
Клиенты вынуждены платить за то, чем не пользуются
Клиенты вынуждены платить за то, чем не пользуются. Фото Коллаж "Телеграф"

Оператор предоставил стандартный ответ

Vodafone часто получает критику от своих клиентов. На этот раз один из них обратился с просьбой о тарифном плане, в котором не нужно было бы платить за услуги, что не используются.

Это предложение мужчина высказал под одним из сообщений на Facebook-странице Vodafone Ukraine. Представитель оператора ответил.

"А можно тариф без ненужных неиспользуемых услуг? Без смс, без интернета, с поминутной оплатой – сколько наговорил – столько и заплатил. Из 20 ГБ в месяц я использую максимум 2, ни одной СМС за последние годы не отправлял", — написал абонент.

В ответ представитель оператора отметил, что в компании понимают желание платить только за необходимые услуги. Однако ничего конкретного не сказал.

"Понимаем ваше желание платить только за то, чем реально пользуетесь! Спасибо за такую конкретную обратную связь — мы постоянно анализируем пожелания клиентов, чтобы адаптировать тарифные предложения", — сказано в ответе.

Как рассказывал "Телеграф", недавно украинец пожаловался на нестандартную ситуацию — из-за работника Vodafone в подъезде протекает крыша. Сотрудник компании додумался просверлить в потолке подъезда отверстие для проводов.

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#Мобильная связь #Тарифы #Vodafone #Водафон #Мобільний оператор