До 20 градусов тепла уже скоро: когда заморозки сменит настоящая весна

Погода уже скоро удивит украинцев

Погода в Украине после морозов и снегопадов порадует украинцев своим теплом. Синоптики прогнозируют повышение температуры в большинстве регионов.

Такие данные приводит Укргидрометцентр. Там показали карту с прогнозом на 13 и 14 апреля.

Погода в Украине 13 апреля – переменная облачность, местами дожди и тепло

Украинский гидрометеорологический центр сообщает об изменяющейся погоде на территории страны в воскресенье, 13 апреля. Согласно представленной карте, ожидается преимущественно переменная облачность, однако в некоторых регионах возможны небольшие осадки.

Какая будет температура

Температурный фон будет оставаться комфортным, с дневными показателями, которые будут колебаться преимущественно в пределах +12…+16 градусов тепла.

Западные области (Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Тернопольская, Волынская, Ровенская): Ожидается переменная облачность. Дневная температура воздуха составит +14…+16 градусов.

Ожидается переменная облачность. Дневная температура воздуха составит +14…+16 градусов. Северные области (Киевская, Черниговская, Сумская, Житомирская): Прогнозируется облачно с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. Дневная температура будет колебаться в пределах +10…+13 градусов.

Прогнозируется облачно с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. Дневная температура будет колебаться в пределах +10…+13 градусов. Центральные области (Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская): Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Дневная температура составит +11…+14 градусов.

Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Дневная температура составит +11…+14 градусов. Восточные области (Харьковская, Донецкая, Луганская): Прогнозируется облачно с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. Дневная температура будет колебаться в пределах +13…+15 градусов.

Прогнозируется облачно с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. Дневная температура будет колебаться в пределах +13…+15 градусов. Южные области (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская): Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Дневная температура составит +10…+12 градусов.

Воскресенье обещает быть относительно теплым, однако жителям северных и восточных областей следует иметь при себе зонтики на случай небольших дождей.

Погода в Украине 14 апреля — ощутимое потепление, преимущественно солнечно

По сравнению с предыдущим днем 14 апреля станет еще теплее. Дневные показатели температуры воздуха в большинстве регионов поднимутся до комфортных +15…+19 градусов тепла. Согласно представленной карте, ожидается преимущественно солнечная погода, лишь кое-где возможна небольшая облачность.

Какая будет температура

Западные области (Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Тернопольская, Волынская, Ровенская): Ожидается преимущественно солнечная погода. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +17…+19 градусов, что на несколько градусов выше 13 апреля.

Ожидается преимущественно солнечная погода. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +17…+19 градусов, что на несколько градусов выше 13 апреля. Северные области (Киевская, Черниговская, Сумская, Житомирская): Прогнозируется преимущественно солнечно, возможна небольшая облачность. Дневная температура воздуха будет составлять +13...+17 градусов, также отмечается потепление по сравнению с воскресеньем.

Прогнозируется преимущественно солнечно, возможна небольшая облачность. Дневная температура воздуха будет составлять +13...+17 градусов, также отмечается потепление по сравнению с воскресеньем. Центральные области (Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская): Ожидается преимущественно солнечная погода. Дневная температура воздуха поднимется до +15…+17 градусов.

Ожидается преимущественно солнечная погода. Дневная температура воздуха поднимется до +15…+17 градусов. Восточные области (Харьковская, Донецкая, Луганская): Прогнозируется преимущественно солнечно, местами возможна небольшая облачность. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +16…+19 градусов, ощутимое потепление.

Прогнозируется преимущественно солнечно, местами возможна небольшая облачность. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +16…+19 градусов, ощутимое потепление. Южные области (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская): Ожидается преимущественно солнечная погода. Дневная температура воздуха будет составлять +14...+16 градусов, также теплее, чем накануне.

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