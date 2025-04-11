"Это не миротворческие силы": во Франции и Британии объяснили, зачем отправлять в Украину войска

Европейские войска станут дополнением и поддержкой Сил обороны Украины на передовой

Сложившаяся при участии Великобритании и Франции "коалиция желающих" – это не те "миротворческие силы", о которых ранее говорили европейские лидеры. В первую очередь, это действительно будут подразделения, которые призваны обеспечить безопасность в воздухе, на море и на суше, и дать Украине время восстановить силы, поскольку лучшим фактором сдерживания российского режима является мощная украинская армия.

Об этом сказали министр обороны Великобритании Джон Гили и министр обороны Франции Себастьен Лекорню во время общения с прессой, пишет Bloomberg. Министры подтвердили, что "силы обеспечения" будут предназначены для сдерживания возможных атак и провокаций России, которые могут произойти после заключения потенциального мирного соглашения. Но это ни в коем случае не классические "миротворцы".

"Это не миротворческие силы, разъединяющие вражеские стороны вдоль линии столкновения. Самым эффективным фактором сдерживания возобновления путинской агрессии, лучшим способом закрепления режима прекращения огня является сила самих украинских сил", — пояснил Гили.

Поэтому европейские войска будут сосредоточены именно на возможности дать Украине время на восстановление Вооруженных сил после войны, а также на оказании помощи Киеву в этом деле. Британия и Евросоюз уже обсудили ряд инициатив, направленных на увеличение военной помощи Украине: потенциальные участники коалиции уже приступили к изучению вопроса, что они могут сделать в рамках политической и конституционной системы конкретной страны. Турция, например, готова принять участие в прикрытии от российского нападения морских путей и портов Украины, отметил Лекорню.

При этом европейские войска станут дополнением и поддержкой сил обороны Украины на передовой. Потому что эффективно сдерживать россиян смогут только мощные и хорошо оснащенные Вооруженные силы Украины.

"Это означает отказ от демилитаризации Украины. Эти гарантии безопасности также существуют для того, чтобы дать возможность украинским силам восстановить себя", – резюмировал Лекорню.

Ранее "Телеграф" писал, что Великобритания размышляет над тем, чтобы в составе миротворческого корпуса западных стран отправить в Украину собственные истребители Eurofighter Typhoon. Об этом шла речь 20 марта на заседании в Постоянном объединенном штабе, отвечающем за планирование и контроль британских заграничных военных операций. Со своей стороны, Украина нуждается не в символическом присутствии международных сил, а готовых к боевым действиям военных от европейских стран после завершения войны с Россией.

Россия устроила традиционную истерику, рисуя "коричневые линии". Кремль пригрозил прямым военным столкновением с НАТО в случае появления миротворцев в Украине. В Москве заявили, что не признают никакие иностранные миссии на украинской территории, независимо от их названий и мандатов.