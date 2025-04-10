"Куда вы провели зиму?": злободневные темы про апрельский снег и мороз, которые заставят смеяться

Собрали самые яркие мемы

Апрельский снег и морозы стали большой неожиданностью для украинцев. Хотя такие погодные аномалии время от времени происходят, мало кто после 20-градусного тепла готов был снова вернуться к зимним курткам и шапкам с перчатками.

Народное творчество традиционно быстро отреагировало на такие погодные выходки. Украинцы создали множество мемов, наиболее ярко отражающих настроения общества. "Телеграф" собрал, по нашему мнению, самые смешные из них.

Автомобилистам, которые поспешили переобут авто в конце марта, не посчастливилось особо. Они теперь вынуждены ездить по маршруткам или троллейбусам. Конечно, если не хотят подвергаться опасности.

Не обошли мему традиционно и политическую сферу. Батареи холодные во многих городах Украины, что является особым поводом для шуток.

Да, погода наделала беды и хозяевам с хозяйками. Многие урожаи уничтожены снегом и морозами.

Не обошло народное творчество и тему Одарки. Она с Грициком вынуждена защищать потомство от апрельского снега.

Львов не ожидал такого "основания".

Для местных властей один очевидный плюс

Напомним, "Телеграф" писал о самых забавных мемах и приколах о переводе часов, которые заставят смеяться.