На борту были дети: в Нью-Йорке вертолет упал в Гудзон, идет спасательная операция (видео)

Пассажиры были туристами из Испании, а вертолет выполнял экскурсионный полет

В США произошла очередная авиакатастрофа с погибшими. В Нью-Йорке частный вертолет упал в реку Гудзон днем 10 апреля: инцидент произошел неподалеку от Манхэттена, все шесть человек, находившиеся на борту вертолета, погибли.

Об авиакатастрофе сообщили в ABC News, опубликовав видео с места происшествия. Издание The Associated Press со ссылкой на представителя пожарной службы Нью-Йорка подтвердило, что все шестеро пассажиров и членов экипажа вертолета погибли.

На борту находились пилот, двое взрослых и трое детей. Пассажиры были туристами из Испании, а вертолет выполнял экскурсионный полет. Причины аварии пока неизвестны: отмечается, что вертолет упал в воду через 15 минут после взлета, а на видео можно увидеть, что во время падения на машине уже отсутствуют хвостовой винт и лопасть главного винта.

Как пишет CNN, предварительно установлен маршрут вертолета. Отмечается, что вертолет взлетел с Нижнего Манхэттена и сделал круг у Статуи Свободы, после чего полетел вверх по руслу Гудзона вплоть до моста Джорджа Вашингтона. При этом он держал высоту около 1000 футов (304 метра). После этого вертолет повернул на юг и упал в воду у Нью-Джерси. Правоохранители и спасатели пытаются установить причину инцидента.

Напомним, масштабная авиакатастрофа произошла 30 января в 20:53 по местному времени, примерно в четырех километрах от Белого дома. Пассажирский Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines выполнял рейс 5342 из города Уичита (штат Канзас) и столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана. Все 67 пассажиров и членов экипажа самолета и вертолета погибли.

Известно, что на борту самолета находились 14 спортсменов, среди которых могли находиться чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Кроме того, на борту мог находиться сын фигуристов Шишковой и Наумова Максим. Он принимал участие в чемпионате США, из которого команда фигуристов как раз и возвращалась на лайнере, потерпевшем катастрофу.