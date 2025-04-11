На борту находились и дети. Кто погиб в крушении вертолета в Нью-Йорке

Погибли трое детей и трое взрослых

В реке Гудзон в Нью-Йорке разбился туристический вертолет, в результате чего погибли шесть человек. Среди погибших — испанская семья из пяти человек, включая трех детей, и пилот.

Как сообщает пожарная служба Нью-Йорка, свидетели видели, как вертолет "раскололся пополам" перед падением у пирса 40 на пересечении Вест-Хьюстон-стрит и Вест-стрит. Об этом пишет New York Post.

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования в связи с трагедией. "Новость о катастрофе вертолета на Гудзоне, которая поступила к нам сегодня, ужасная", — заявил Санчес в сообщении, опубликованном около 1:32 ночи по местному времени в пятницу.

"Пять испанцев из одной семьи, трое из которых дети, и пилот потеряли жизнь. Невероятная трагедия. Я разделяю скорбь близких жертв в это невыносимое время". По данным NP, это Агустин Эскобар, президент и генеральный директор Siemens в Испании, его супруга и трое детей.

Эскобар был назначен руководителем подразделенияSiemens в Испании и Юго-Западной Европе в 2022 году. Его предшественник, Мигель Анхель Лопес, назвал Эскобара своим "лучшим возможным преемником". Он отметил, что мужчина играл ключевую роль в развитии мобильности и транспорта в компании.

По информации CNN, вертолет взлетел с Нижнего Манхэттена, совершил круг у Статуи Свободы, после чего полетел вверх по руслу Гудзона к мосту Джорджа Вашингтона на высоте около 304 метров. Возвращаясь к югу, воздушное судно упало в воду недалеко от Нью-Джерси.

Где упал вертолет

Мэр Джерси-Сити Стивен Фулоп отметил, что работы по поднятию поврежденного вертолета будут продолжаться до пятницы. "Основные части самолета не были подняты, поэтому работы NYPD и NJSP возобновятся завтра утром. (Администрация порта) охраняет причал", — написал он.

По данным ABC News, авария произошла примерно через 15 минут после взлета. На видео с места происшествия видно, что при падении на вертолете уже отсутствовали хвостовой винт и лопасть главного винта. Правоохранители и спасатели устанавливают причины трагедии.

Ранее "Телеграф" писал, что в США новая авиакатастрофа, есть раненые. Люди вынуждены были выйти на крыло самолета.