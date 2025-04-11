Новое слово в боевых действиях? В ВСУ начали тестировать наземные дроны на оптоволокне

Украинские военные, как и россияне, использовали такие дроны непосредственно в боевых действиях, но случаи использования носили эпизодический характер

В Украине начались тестирование боевых наземных беспилотников (роботов), которыми управляют через оптоволоконный кабель. Это сделает наземные дроны неуязвимыми к российским средствам радиоэлектронной борьбы, от которых страдают дроны с "традиционным" дистанционным управлением.

Об этом сообщает Business Insider. Отмечается, что тесты проводит украинский defense-tech кластер Brave1, основное предназначение наземных дронов – атаки на живую силу россиян, логистические операции и уничтожение вражеской техники.

В общей сложности сейчас ведутся испытания семи различных образцов наземных дистанционно управляемых дронов под общим названием "Unmanned Ground Vehicle (UGV)". Некоторые из представленных моделей уже привлекли внимание специалистов: они управляются исключительно через оптоволокно, что позволяет им выполнять боевые задачи в условиях сильных радиоэлектронных помех со стороны врага.

В то же время уже понятно, что наземные дроны на оптоволоконном управлении трудно использовать для логистических миссий, поскольку есть риск запутывания кабелей и потери управления. Кроме того, волоконно-оптическое соединение обеспечивает стабильную передачу команд и трансляцию видео на больших расстояниях. Предполагается, что такие дроны можно использовать для эвакуации раненых и убитых солдат, в качестве камикадзе или в качестве сторожевых средств, особенно ночью – некоторые модели оборудованы пулеметными турелями и тепловизорами.

Украинские военные, как и россияне, использовали такие дроны непосредственно в боевых действиях, но случаи использования носили эпизодический характер. В настоящее время идет разработка тактики боевого использования оптоволоконных наземных дронов. Один из украинских чиновников сказал изданию, что оптоволоконные наземные дроны могут стать технологией, которая в очередной раз изменит правила войны – как уже неоднократно происходило с 2022 года.

Напомним, что 8 апреля во время визита бельгийской правительственной делегации впервые показали украинскую разработку – дрон-перехватчик, сбивающий российские ударные БПЛА типа "шахед". Он уже активно используется для противодействия вражеским беспилотникам, есть первые результаты.

Украинские военные активно разрабатывают многочисленные наземные комплексы с дистанционным управлением. Среди них представленный еще в 2023 году НРК "Лют". Его ВСУ использовали во время операций в Курской области. Также "Телеграф" рассказывал и о других наземных роботах на службе в Силах обороны. Наземные боевые дроны "Равлик" и Droid только в январе 2025 года кодифицировали, но они уже имеют большие перспективы на фронте.