В России спешат ратифицировать договор с КНДР: чем это грозит

В документе есть важные пункты

В понедельник, 14 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, которая уже постепенно втягивается в войну против Украины.

Законопроектом №740196-8 предусматривается ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя государствами, который был подписан сторонами в Пхеньяне 19 июня 2024 года, пишет Интерфакс.

Договор между РФ и КНДР: что включает

Безусловно, самым важным пунктом документа является пункт о военной и иной помощи одной из стран в случае нападения на другую.

"В случае если одна из Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая Сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики", – гласит статья 4 договора.

Стоит отметить, что то, что Россия первой напала на Украину, роли не играет, поскольку, согласно тому же договору, Пхеньян будет воспринимать территориальную целостность своего стратегического партнера в соответствии с российской Конституцией. Как известно, Москва включила в свой основной документ "новые территории". Кроме того, КНДР не станет обращать внимания, что наступление ВСУ на Курскую область было ответной мерой на агрессию Кремля.

Пояснительная записка к законопроекту содержит еще один важный тезис, который также часто повторяют китайские должностные лица: "Стороны стремятся к установлению глобальной стратегической стабильности и справедливой многополярной международной системы".

Кроме того, в документе говорится, что государства-подписанты на постоянной основе поддерживают и развивают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, базирующиеся на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, равенства и других принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами.

О чем предупредил Владимир Зеленский: КНДР вступает в войну

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к гражданам подтвердил, что сейчас фактически происходит включение в войну против Украины Северной Кореи. Такие выводы сделали Служба внешней разведки и ГУР.

"Среди главного был доклад разведок – Службы внешней разведки и ГУР относительно намерений россиян на осень – зиму. Все достаточно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи. Также – отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны", – сказал президент.

Напомним, по словам военного аналитика, главы фонда "Повернись живим" Тараса Чмута, КНДР может отправить свои войска в Украину воевать на стороне России. Это приведет к серьезным проблемам на фронте, вплоть до его вероятного прорыва российской армией.