Ждать войны? КНДР бряцает оружием на границе с Южной Кореей

В Северной Корее также сделали серьезное заявление

Северная Корея, которая может помогать России в войне против Украины, привела в полную боевую готовность свою артиллерию у границы. Также были усилены посты ПВО в Пхеньяне, поскольку там опасаются атак беспилотников с юга. Там пригрозили Южной Корее, что якобы "дальнейшие провокации будут считаться объявлением войны".

Об этом сообщает Yonhap. Отмечается, что Генштаб Корейской народной армии КНДР 12 октября отдал оперативный приказ объединенному артиллерийскому подразделению, расположенному вблизи границы, и подразделениям, приданным для выполнения важных огневых задач, о приведении в режим полной огневой готовности.

Генштаб также приказал подразделениям каждого уровня подготовить тщательные контрмеры, чтобы предотвратить ситуацию, когда корейский беспилотник снова попытается пересечь границу и нанесет удар по объекту.

Северная Корея утверждает, что беспилотники с юга 3, 9 и 10 октября проникли в Пхеньян, где свергли пропагандистские листовки. В Сеуле отметили, что не могут подтвердить эту информацию.

Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, накануне пригрозила, что произойдет "ужасная катастрофа", если южнокорейские беспилотники снова появятся в Пхеньяне. Она отметила, что "дальнейшие провокации будут считаться объявлением войны".

При этом уже вскоре последовал ответ от Министерства обороны Южной Кореи.

"Мы четко предупреждаем, что если Северная Корея нанесет ущерб безопасности нашего народа, этот день будет концом северокорейского режима", — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что Северная Корея 29 мая впервые отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею. Они падали в разных местах по всей территории страны. Как оказалось, в этих шарах был различный мусор — пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и навоз.

Спустя пару дней КНДР запустила еще около 600 воздушных шаров с мусором в Южную Корею. После запусков сотен шаров, в Северной Корее заявили, что усилия будут временно прекращены. В июне было сообщено, что КНДР возобновляет присутствие вдоль демаркационной линии.

В последний раз запуск был 24 июля. В тот раз шар с мусором приземлился на территорию правительственного комплекса в районе Йонсан, где находится офис президента Южной Кореи. Затем шары были запущены в августе. Еще 190 шаров Северная Корея запустила в сентябре.

Затем 23 сентября Южная Корея выразила обеспокоенность из-за продолжительного запуска шаров с мусором и заявила о возможных военных действиях в ответ.

13 октябре военные Южной Кореи заявили, что нашли GPS-датчики в некоторых воздушных шарах с мусором, отправляемым через границу КНДР.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Северная Корея может отправить свои войска в Украину воевать на стороне России. Это может привести к серьезным проблемам на фронте и даже к возможному прорыву российской армией.