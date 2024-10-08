В Южной Корее говорят о переброске войск КНДР в Украину, их уже заметили на фронте: где и в какой роли

Россия и Северная Корея подписали договор, похожий на военный союз

Северная Корея может направить своих солдат из регулярных вооруженных сил в Украину для поддержки России. Такой прогноз дал глава Минобороны Южной Кореи.

Он подчеркнул, что это является последним признаком углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой. Об этом пишет Yonhap News Agency.

"Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развертывания весьма вероятна", — заявил министр обороны Ким Ен Хен.

Он добавил, что недавняя информация о гибели офицеров из Северной Кореи возле оккупированного Донецка, скорее всего, является правдой. Это произошло 3 октября во время ракетного удара Вооруженных сил Украины по российскому военному объекту

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что КНДР уже направила военных в Украину. По его словам, северокорейские военные в ограниченных количествах, преимущественно инженеры, осуществляют надзор за качеством и использованием пхеньянского оружия российской армией.

"Некоторые уже погибли. Сами же боеприпасы и баллистические ракеты KN23 преимущественно низкого качества, о чем эти военные рапортуют Киму", — написал он.

Напомним, на днях The Times, ссылаясь на данные западной разведки сообщил, что Россия в войне против Украины использует около трех миллионов артиллерийских снарядов в год. Половину из них она получает из Северной Кореи.

Как сообщал "Телеграф", в ходе визита президента России Владимира Путина в Северную Корею, РФ и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.