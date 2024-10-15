Ситуация накаляется: на границе КНДР и Южной Кореи прогремели взрывы (видео)

Символы межкорейского сотрудничества взорваны

Дороги между Северной (КНДР) и Южной Кореей были взорваны. Разрушено сообщение вдоль линий Кенги и Донхэ.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Инцидент произошел 14 октября после обеда.

По данным комитета, была взорвана часть дорог к северу от разделяющей страны военной демаркационной линии. Сеул не сообщал о готовности подрыва в понедельник, 14 октября, было сказано только о перекрытии дорог.

"Около полудня северокорейцы взорвали части дорог Кенгуй и Донхэ к северу от военной демаркационной линии", — сообщили в Объединенном комитете начальников штабов (JCS).

Сначала Северная Корея предупредила о перекрытии дорог и железных дорог, которые были символами межкорейского сотрудничества, а через несколько часов взорвала свою часть автострады.

Момент подрыва

В комитете отмечают, что решение Северной Кореи о подрыве было принято без предупреждения, поэтому вызвало беспокойство среди южнокорейских военных.

Напомним, что Северная Корея привела в полную боевую готовность свою артиллерию у границы с Южной Кореей. Были ужесточены позиции ПВО в Пхеньяне, поскольку там опасаются атак беспилотников с юга.

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