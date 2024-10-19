Китай повышает боеготовность: Си Цзиньпин отдал приказ ракетным войскам

Визит лидера КНР проходит на фоне масштабных чисток в армии

Глава компартии Китая Си Цзиньпин посетил расположение бригады ракетных войск. Он призвал военных повысить "сдерживающие и боевые возможности".

Об этом говорится на сайте правительства КНР. Ракетным войскам, которые также управляют ядерным арсеналом страны, было приказано модернизировать свои возможности и выполнять приказы руководства.

"Он (Си Цзиньпин, — ред.) призвал офицеров и солдат бригады хорошо командовать, максимально эффективно использовать оружие, находящееся в их руках, а также оправдать доверие партии и народа", — говорится в сообщении.

Также он призвал активизировать подготовку войск и "повысить боевую готовность по всем направлениям" ради более эффективной защиты безопасности и интересов Китая.

Издание Reuters напоминает, что этот визит происходит на фоне тестового запуска межконтинентальной баллистической ракеты в сторону Тихого океана в прошлом месяце. Подобные запуски Пекин проводит очень редки.

Кроме того, с прошлого года в армии Китая проходят масштабные чистки, в ходе которых были отстранены несколько генералов, в том числе и из ракетных войск, а также руководители аэрокосмической оборонной промышленности. Си Цзиньпин тогда намекнул, что в армии страны есть проблемы с коррупцией и отметил, что их надо искоренить.

Как сообщалось ранее, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что "Китай стал решающим фактором, способствующим войне России против Украины" и отметил, что для Пекина это не может остаться без последствий.