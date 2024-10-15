Россия и Китай активизировали сотрудничество в сфере обороны: аналитики рассказали о проблеме

Китай и Россия слишком тесно сотрудничают, что вызывает тревогу

Китай и российский режим существенно активизировали свое сотрудничество в сфере обороны. Так, Пекин и Москва провели совместные военно-морские учения, а министр обороны российского режима Андрей Белоусов посетил Китай с официальным визитом.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что 14 октября Белоусов прибыл в Китай, провел в Пекине встречу с министром обороны КНР Дун Цзюнем и обсудил с ним двустороннее сотрудничество в области обороны.

"Дун подчеркнул, что Россия и КНР разделяют совместное желание развивать военное сотрудничество и открывать новые пути для неопределенного совместного оборонного сотрудничества. В частности, 14 октября Министерство обороны России опубликовало кадры продолжающихся совместных противолодочных военно-морских учений России и Народно-освободительной армии (НОАК) в северо-западной части Тихого океана и утверждало, что отряд военно-морских кораблей России и НОАК осуществляют совместное патрулирование Азиатско-Тихоокеанского региона", – отмечается в отчете.

Аналитики подчеркнули, что такие учения позволяют определить сотрудничество Китая и России как интенсивное, поскольку во время учений обе стороны могут многому научить друг друга. Так, российские войска имеют опыт отражения ударов украинских морских беспилотников. Это то, что может перенять и адаптировать Китай для отражения атак морских беспилотников во время вторжения на Тайвань.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что эксперт назвала две главные цели Пекина в продвижении мирного плана Китая и Бразилии.

Эксперты утверждают, что Китаю очень важно поддерживать дружескую риторику, поддерживать стабильные отношения с Российской Федерацией. Не с Путиным лично, а именно с Россией. РФ важна для Китая как партнер.