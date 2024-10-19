Китай підвищує боєздатність: Сі Цзіньпін наказав ракетним військам

Візит лідера КНР відбувається на тлі масштабних чисток в армії

Глава компартії Китаю Сі Цзіньпін відвідав розташування бригади ракетних військ. Він закликав військових підвищити "стримувальні та бойові можливості".

Про це йдеться на сайті уряду КНР. Ракетним військам, які також керують ядерним арсеналом країни, було наказано модернізувати свої можливості та виконувати накази керівництва.

"Він (Сі Цзіньпін, — ред.) закликав офіцерів і солдатів бригади добре командувати, максимально ефективно використовувати зброю, яка перебуває в їхніх руках, а також виправдати довіру партії та народу", — йдеться у повідомленні.

Також він закликав активізувати підготовку військ та "підвищити бойову готовність у всіх напрямках" заради більш ефективного захисту безпеки та інтересів Китаю.

Видання Reuters нагадує, що цей візит відбувається на тлі тестового запуску міжконтинентальної балістичної ракети у бік Тихого океану минулого місяця. Подібні запуски Пекін проводить дуже рідко.

Крім того, з минулого року в армії Китаю відбуваються масштабні чистки, в ході яких було усунуто кількох генералів, у тому числі і з ракетних військ, а також керівників аерокосмічної оборонної промисловості. Сі Цзіньпін тоді натякнув, що в армії країни є проблеми з корупцією та зазначив, що їх треба викорінити.

Як повідомлялося раніше, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що " Китай став вирішальним фактором, який сприятиме війні Росії проти України" і зазначив, що для Пекіна це не може залишитися без наслідків.