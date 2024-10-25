Шольц заговорил о мире в Украине и назвал посредника в переговорах

Эта война, которая бурлит уже так долго и уносит так много жертв, должна наконец закончиться, считает он

В пятницу, 25 октября, стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц выступил за политическое урегулирование войны России против Украины. Он поддержал посредничество Индии по этому вопросу.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle. По его словам, агрессивная война России против Украины затрагивает Германию и Индию во многих отношениях.

"Никто не может закрывать глаза на этот конфликт. Поэтому я настоятельно выражаюсь за то, чтобы Индия выступала за долговременный и справедливый мир", — заявил Шольц.

По его словам, Германия приветствует готовность Индии "использовать крепкие связи со всеми сторонами, чтобы внести вклад в политическое разрешение конфликта". А также Берлин выступает в поддержку территориальной неприкосновенности Украины.

"Эта война, которая бурлит уже так долго и уносит так много жертв, должна наконец закончиться. Цельность и суверенитет Украины должны быть сохранены. За это мы и выступаем", — подчеркнул Шольц.

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