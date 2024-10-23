Закончится переговорами? Остин высказался о войне в Украине после встречи с Папой Римским

Глава Пентагона США встретился с Папой Римским в Ватикане

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин допустил возможность окончания войны между Россией и Украиной путем переговоров.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона по итогам встречи Остина с Папой Римским в Ватикане. Участники встречи обсудили не только российско-украинскую войну: также они коснулись ситуации на Ближнем Востоке.

Остин заявил о необходимости снизить напряжение в ближневосточном регионе, а также решить проблему российско-украинского вооруженного противостояния.

По словам главы Пентагона, Штаты продолжат и дальше поддерживать Украину, которая "сама определит", когда нужно садиться за стол переговоров с Россией. В то же время война может закончиться в любой момент.

"Этот конфликт закончится какими-то переговорами в какой-то момент", — заявил Остин в ходе общения с журналистами.

Министр обороны США и Папа Римский обсудили необходимость дальнейшего сотрудничества Ватикана и США в помощи тем, кто пострадал от войны, депортаций и преследований, подчеркнув при этом важность диалога и примирения в разрешении глобальных конфликтов, заявили в Пентагоне.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Ллойд Остин впервые официально подтвердил присутствие войск Северной Кореи на территории России.