Невозможно до конца войны? Шольц высказался насчет приглашения Украины в НАТО

Канцлер Германии заявил, что приглашение еще не означает членство

Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц отверг возможность приглашения Украины в состав Организации Североатлантического договора (НАТО), которое является частью Плана победы Владимира Зеленского.

Об этом он заявил в интервью ZDF. По словам Шольца, приглашение еще не означает членство в Альянсе. Он отметил, что в НАТО уже приняли решение о перспективах вступления Украины на саммитах в Вашингтоне и Вильнюсе.

Шольц считает, что сейчас "нет необходимости в новых решениях". В то же время Украина не может вступить в НАТО, пока продолжается война с Россией.

"Страна, которая воюет, не может стать членом НАТО. Все это знают, с этим нет никаких разногласий", — отметил Шольц.

Канцлер заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину требует "очень взвешенных действий". С одной стороны речь идет о дальнейшем оказании помощи Украине, а с другой стороны должны быть гарантии того, что российско-украинская война не превратится в вооруженное противостояние НАТО с Россией.

Шольц подчеркнул: он стоит именно на этой позиции и менять ее не собирается.

Как сообщал "Телеграф" ранее, канцлер ФРГ Олаф Шольц вдруг пожалел российских солдат, которые воюют и погибают в Украине.