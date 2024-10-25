Шольц заговорив про мир в Україні та назвав посередника в перемовинах

Ця війна, яка вирує вже так довго і забирає так багато жертв, має нарешті закінчитися, вважає він

У пʼятницю, 25 жовтня, стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив за політичне врегулювання війни Росії проти України. Він підтримав посередництво Індії у цьому питанні.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle. За його словами, агресивна війна Росії проти України торкається Німеччини та Індії у багатьох відношеннях.

"Ніхто не може заплющувати очі на цей конфлікт. Тому я настійно висловлююся за те, щоб Індія виступала за довготривалий і справедливий мир", — заявив Шольц.

За його словами, Німеччина вітає готовність Індії "використовувати міцні зв'язки з усіма сторонами, щоб зробити внесок у політичне вирішення конфлікту". А також Берлін виступає на підтримку територіальної недоторканності України.

"Ця війна, яка вирує вже так довго і забирає так багато жертв, має нарешті закінчитися. Цілісність та суверенітет України мають бути збережені. За це ми й виступаємо", — підкреслив Шольц.

Раніше "Телеграф" писав, що Остін висловився про війну в Україні після зустрічі з Папою Римським