План победы Зеленского "вызвал ужас" у Орбана. Чего хочет Будапешт

Глава правительства Венгрии считает, что Евросоюз должен вести переговоры с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что План победы Украины, предложенный Владимиром Зеленским, "вызывает ужас" у него. Политик выступил за переговоры Европейского Союза с Россией.

Об этом Орбан написал на своей странице в Facebook. Публикация появилась накануне саммита ЕС в Брюсселе в четверг, 17 октября.

По словам Орбана, Европейскому Союзу пора пересмотреть свою "недальновидную и плохо просчитанную политику" в отношении Украины.

Венгерский премьер-министр считает, что Евросоюз должен идти на переговоры с Россией и требовать от Украины прекращение огня, поскольку "надо перейти от стратегии войны к стратегии мира".

"Мы проиграем эту войну, потому стратегия не работает. Нам нужно изменить ее. Но это не значит, что нам нужно больше войн, опаснейшего оружия и оружия большой дальности, нам нужно идти к мирной стратегии вместо стратегии войны. Нам нужно прекращение огня и мирные переговоры", — написал Орбан.

Премьер-министр также хочет призвать лидеров Франции и Германии "от имени Европейского Союза" как можно быстрее начать переговоры с Кремлем, чтобы как можно быстрее "найти выход из ситуации".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в НАТО отреагировали на План победы Украины, озвученный Владимиром Зеленским.