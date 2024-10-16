Советник Зеленского Литвин: переговоры с союзниками и статьи западных СМИ о них – это разные реальности

Спичрайтер Зеленского озвучил главные отличия статей СМИ от реальных переговоров

Малоизвестный член команды Владимира Зеленского, спичрайтер Дмитрий Литвин рассказал, в чем, на его взгляд, отличаются переговоры президента Украины со странами Запада от статей в западных медиа.

Своим мнением он поделился в интервью "Телеграфу". По его словам, это две действительности — то, что появляется в медиа и то, что звучит на этих переговорах на самом деле.

Литвин отметил, что Владимир Зеленский крайне нервничал перед своим визитом в Америку. Однако визит прошел в целом нормально, считает спичрайтер.

"Это были очень обычные визиты. То есть, скажем, до этого был визит в Америку. Он был очень нервен, если наблюдать за ним извне. Но если ты в визите, то видишь это совсем по-другому. Это были встречи лучше, чем ожидалось", — заявил Дмитрий Литвин.

То же самое касается и визитов Зеленского в страны Европы.

"Мы им представили наши планы, они сказали, что нужно подумать. То есть это работа, которая продолжается. Их нужно убеждать, конечно, во многом. Но такого негатива, как у медиа, нет", — подчеркнул спичрайтер.

Детальнее читайте в материале "Телеграф": Советник Зеленского Дмитрий Литвин: Мобилизацию информационно мы не проиграли