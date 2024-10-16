Это не торговля суверенитетом. Зеленский рассказал, чего ожидает от переговоров с Россией

Зеленский высказался о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября, представил в Верховной Раде План победы в войне с Россией. Он заявил, что ни о какой "заморозке" войны речи идти не может.

"Телеграф" публикует один из основных тезисов выступления главы государства. Зеленский отметил, что не Украина начала войну, а Россия вторглась в Украину. "Заморозки" конфликта не будет, пока Кремль не выведет свои войска с территории Украины, подчеркнул президент.

Также он добавил, что Украина не торгует ни своей территорией, ни своей независимостью либо суверенитетом.

"Россия должна поиграть в войне против Украины. Это не заморозка. Это не торговля территориями или суверенитетом Украины. Мы должны реализовать План победы, чтобы заставить Россию быть на Саммите мира и готова закончить войну", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия не ищет честного мира, а Путин хочет только войны и бросается ультиматумами вместо того, чтобы искать ключ к прекращению боевых действий. В этой войне Россия должна проиграть и не только навсегда потерять контроль над Украиной, но и потерять желание такого контроля.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Владимир Зеленский представит План победы в войне с Россией всем лидерам стран Европейского Союза на саммите ЕС. Это произойдет 17-18 октября этого года.